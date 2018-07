Orange ziet vierde telecomspeler niet zitten: "Men vergist zich van probleem" kg

20 juli 2018

13u35

Bron: Belga 0 Er is in België geen plaats voor vier telecomspelers. Dat heeft Michaël Trabbia, de CEO van operator Orange, vrijdag benadrukt. De topman stelt dat een extra speler niet in het voordeel van de gebruikers zal uitdraaien. "Men vergist zich van probleem", zo klinkt het.

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) had vorige maand aangekondigd dat hij een vierde mobiele netwerkoperator op de Belgische markt wil zien, naast Proximus, Orange en Telenet. Bij de veiling van de mobiele frequenties van volgend jaar zou een deel gereserveerd worden voor een nieuwe speler. Dat zou volgens de minister leiden tot meer concurrentie, meer datagebruik en lagere prijzen.

In de marge van de voorstelling van de halfjaarcijfers, maakt Orange-topman Trabbia spontaan duidelijk dat hij die ontwikkeling niet ziet zitten. Hij stelt dat er in België "geen plaats" is voor een vierde speler. "Het objectief moet niet zijn om vier, vijf of zes netwerken te hebben, maar wel om iets te doen om een concurrentiële dynamiek te creëren met een goede dienstverlening aan de klanten", zegt Trabbia.

Geen probleem bij mobiele operatoren

"Met de inkomsten die op deze markt te behalen zijn, kunnen geen vier kwalitatieve netwerken onderhouden worden", zo klinkt het. "Ik geloof ook dat men zich vergist van probleem. Als er ergens een probleem is op het vlak van concurrentie, dan is het onder andere op het vlak van internet en tv. Maar niet op het vlak van mobiele operatoren", aldus nog de topman.

"Ons vak houdt in dat er geïnvesteerd moet worden in infrastructuur. Als we iemand zeggen dat hij de markt kan betreden door slechts één tiende van de nodige investeringen te doen, dan betekent bovendien een disproportioneel voordeel", besluit hij.

Trabbia zegt dat hij de regering heeft aangeschreven met zijn bezwaren in dit dossier.