Orange start volgend jaar met supersnel 5G in Brussel LH

12 december 2018

16u27

Bron: La Dernière Heure 0 Orange België heeft voor Brussel gekozen om het supersnelle mobiel netwerk 5G te testen. Daarmee wordt onze hoofdstad de eerste Belgische stad waarin de technologie zijn intrede zal maken. Dat werd vandaag bekendgemaakt door topman Michael Trabbia. Het grote publiek zal echter tot 2020 moeten wachten.

Orange verwacht dat tegen 2020 een volledige commercialisering van technologie mogelijk zal zijn. België wordt naast Frankrijk een van de eerste Europese landen waar 5G zal worden getest.

Dat Orange voor Brussel gekozen heeft, is te danken aan een overeenkomst die in oktober gesloten werd tussen de Brusselse regering en drie telecomoperatoren over ontwikkeling van dit mobiele netwerk. Daarbij werd besloten om de stralingsnormen te verhogen naar 14,5 volt per meter buitenshuis, vergeleken met 6 volt per meter op dit moment. Zonder deze beslissing zou de uitrol van 5G onmogelijk zijn in Brussel, en moest Orange voor een andere Europese stad kiezen. 5G zal geïnstalleerd worden in totaal 17 Europese steden.

5G laat in een testomgeving snelheden toe tot 70 gigabit per seconde, wat honderd keer sneller is dan het huidige 4G. Concreet zou men hiermee een film in slechts enkele seconden kunnen downloaden.