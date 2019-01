Opzijgeschoven Gentse schepen Christophe Peeters: “Men heeft gekozen om het achterbaks te spelen” Voormalige Gentse schepen likt zijn wonden Cathy Galle en Dieter Bauwens

05 januari 2019

08u59

Bron: De Morgen 0 Geslagen maar niet gebroken. De gewezen Gentse schepen Christophe Peeters (Open Vld) staat na enkele moeilijke weken, waarin hij een nieuw schepenmandaat door de neus geboord zag, nog steeds overeind. “Ze kunnen mij schoppen, ze kunnen mij slaan. Maar ze kunnen mijn liberalisme niet afpakken.”

‘Christophe Peeters. Schepen’, staat nog steeds te lezen op het plechtige bordje aan de deur van zijn voormalig kabinet. Nog eventjes. Binnenin staan de verhuisdozen klaar. Het geheel oogt vooral kil en troosteloos. Een goeie samenvatting van hoe de voormalige schepen zich moet voelen.



Peeters was een zekerheid in het nieuwe Gentse bestuur. Of dat dacht iedereen. Tot er met Sami Souguir, al twaalf jaar fractieleider, onverwacht een tweede kandidaat opdook. Die bij een stemming ook nog eens de steun kreeg van het lokaal partijbestuur. Nadien bleek dat voorzitter Mick Daman actief steun geronseld had voor Souguir.

