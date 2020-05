Opzegtermijn ontslagen werknemer geschorst tijdens tijdelijke werkloosheid kv

13 mei 2020

20u58

Bron: Belga 0 De opzegtermijn voor wie ontslagen wordt terwijl hij of zij tijdelijk werkloos is door het coronavirus, wordt opgeschort. De Kamercommissie Sociale Zaken keurde vandaag een wetsvoorstel in die zin van sp.a-fractieleider Meryame Kitir goed. De plenaire vergadering stemt wellicht volgende week over het voorstel. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) betreurt dat het wetsvoorstel is goedgekeurd.

Voor werknemers die tijdelijk werkloos werden tijdens deze coronacrisis en vervolgens werden ontslagen, begon de opzegtermijn onmiddellijk te lopen. Daardoor ontvingen zij een tijdelijke werkloosheidsuitkering die veel lager ligt dan hun opzegvergoeding.

Door het nu goedgekeurde wetsvoorstel, dat de steun kreeg van PS, Ecolo-Groen, CD&V, Vlaams Belang en PVDA, wordt de opzegtermijn geschorst voor de duur van de tijdelijke werkloosheid. "Crisis of niet, wie jarenlang gewerkt heeft en nu noodgedwongen door deze crisis ontslagen wordt, verdient op zijn minst respect. Respect in de vorm van een opzegtermijn die effectief uitbetaald wordt, net zoals in 'normale' tijden", zegt Kitir.

Retroactief

De maatregel werkt ook retroactief voor mensen die al ontslagen werden en voor wie de opzegtermijn was beginnen lopen tijdens de tijdelijke werkloosheid, op voorwaarde dat die opzegtermijn nog niet was verlopen voor 5 mei. Mensen die reeds voor de crisis werden ontslagen, maar van wie de opzegtermijn nog doorliep in de termijn van de tijdelijke werkloosheid, zullen ook de volledige vergoeding ontvangen, namelijk de vergoeding van de tijdelijke werkloosheid aangevuld met een bijdrage van de werkgever tot aan het bedrag van de opzegvergoeding.

Die retroactiviteit is één van de redenen waarom MR, Open Vld en N-VA tegen hebben gestemd. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is die retroactiviteit ook ongrondwettelijk. De organisatie hoopt dat er tijdens de plenaire zitting nog advies gevraagd kan worden aan de Raad van State. Het NSZ noemt het voorstel "ongehoord". "Het is toch ondenkbaar dat we ondernemers die nog gesloten moeten blijven, zoals de horeca en evenementensector, of beroepen die de facto geheel of gedeeltelijk gesloten blijven aan de ene kant steunmaatregelen geven en aan de andere kant die terug afnemen door de opzeg die na de schorsing verder moet worden uitgevoerd, te moeten uitbetalen", zegt voorzitter Christine Mattheeuws.

VBO ontevreden

In een mededeling klaagt het VBO aan dat het algemene rechtsbeginsel van niet-terugwerkende kracht van de wet zoals vastgelegd in artikel 1 van het Burgerlijk Wetboek niet wordt nageleefd en dat de nieuwe maatregelen van toepassing zijn op ondernemingen die hun activiteiten nog niet hebben kunnen hervatten.

“Het VBO deed tijdens de besprekingen over het wetsvoorstel verschillende tegenvoorstellen en betreurt dan ook ten zeerste dat er met geen enkel van die voorstellen rekening werd gehouden. Deze maatregel is een gemiste kans om de ondernemingen zuurstof te geven. Hij zal het herstel van de economische activiteit in ons land verder bemoeilijken, met mogelijk meer faillissementen tijdens en na de zomer, en dus een groter risico op permanente werkloosheid tot gevolg”, aldus Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO.

