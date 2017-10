Opvolgingscommissie moet controleren of aanbevelingen na aanslagen 22/3 zijn uitgevoerd ib

06u00

Bron: Belga 0 belga Bij de aanslagen in Zaventem en Brussel hebben meer dan 100 agenten van de Civiele Bescherming geholpen bij het opsporen en evacueren van slachtoffers. Een opvolgingscommissie moet controleren of de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016 effectief worden uitgevoerd. Dat is een van de aanbevelingen in het eindverslag van de commissie, dat vandaag wordt besproken in de plenaire Kamer. Daarmee komt negentien maanden na de aanslagen een einde aan de werkzaamheden van de onderzoekscommissie.

De commissie werd opgericht in april van vorig jaar, kort na de aanslagen van 22 maart op de luchthaven van Zaventem en in de Brusselse metro. Daarbij vielen 32 doden. De commissie besliste haar werkzaamheden in vier luiken onder te verdelen. Die hoofdstukken slaan op het werk van de hulpdiensten op de dag van de aanslagen, de steun aan de slachtoffers, de manier waarop politie, justitie en inlichtingendiensten met de terreurdreiging zijn omgegaan en de radicalisering.

Slotakkoord

De onderzoekscommissie had zichzelf oorspronkelijk 22 maart van dit jaar als einddatum vooropgesteld, maar miste die symbolische deadline. Nadat vorige week het laatste luik rond radicalisering werd afgerond, mag de Kamer vanmiddag een slotakkoord aan de werkzaamheden breien. Binnen de commissie werd over alle luiken unanimiteit bereikt. Of dat in de plenaire vergadering ook zo zal zijn, valt af te wachten. De 'kleinere' partijen, zoals Vlaams Belang, PVDA, Vuye & Wouters en DéFI, waren immers niet in de onderzoekscommissie vertegenwoordigd.

'Failed state'

In de nasleep van de aanslagen in Parijs en de terreurdreiging in ons land, dus voor de aanslagen van 22 maart, werd België in het buitenland bestempeld als 'failed state'. De vaststellingen van de onderzoekscommissie tonen aan dat dit niet het geval is, maar dat er zand in de machine zit, zoals voorzitter Patrick Dewael het bestempelde. Een andere vaststelling was dat disfuncties in de Belgische veiligheidsarchitectuur ertoe hebben geleid dat er "kansen zijn gemist om het bewuste terreurnetwerk tijdig te ontmantelen".