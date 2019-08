Opvolger van verongelukte Boekenbeurs-baas bekend: “Succesvolle beurs is mooiste cadeau dat we hem kunnen geven” kg

21 augustus 2019

Vé Bobelyn, de directeur van VKB België, wordt de nieuwe vrouw achter de Boekenbeurs. Dat maakt Boek.be vandaag bekend. Bobelyn volgt Alexis Dragonetti op, die eind mei overleed bij een auto-ongeluk in Antwerpen.

De vijftigjarige Dragonetti verloor eind mei de controle over zijn Porsche en botste tegen de voorkant van de Craeybeckxtunnel toen hij richting Brussel reed. Hij stierf in het ziekenhuis. Ondanks het plotse overlijden is het aantreden van Bobelyn geen verrassing. “Alexis jongleerde zeer veel taken en verantwoordelijkheden en had al enige tijd geleden besloten een stap opzij te zetten,” verklaart Bobelyn zelf. “Het ongeval echter was een enorme klap voor ons allen. Uit diep respect voor al datgene wat hij in gang heeft gezet, is een succesvolle boekenbeurs het mooiste cadeau dat we hem, zijn nabestaanden en zijn collega’s kunnen geven.”



Sinds deze maand fungeert Vé Bobelyn officieel als woordvoerder van de Boekenbeurs, wat ook betekent dat ze het boekenfestival dit najaar in goede banen zal leiden. Bobelyn, geen onbekende naam in de boekenwereld, is op dit moment directeur VBK België, deel van de uitgeversgroep Veen Bosch & Keuning BV in Nederland, en voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers (GAU). In naam van GAU zetelt ze ook in de raad van bestuur van Boek.be.

Vernieuwing

Er wordt bij de organisatie van de Boekenbeurs voorlopig niet afgeweken van de richting die Dragonetti vorig jaar al insloeg. “Het jammerlijke overlijden van Alexis heeft ons allen diep geraakt,” aldus Bobelyn. “We zullen er dan ook alles aan doen om zijn werk voort te zetten, met dezelfde gedrevenheid en enthousiasme dat hij aan de dag legde. We willen zijn plannen verder uitrollen en daar zal de editie van 2019 een belangrijke rol in spelen met alle initiatieven die op stapel staan.”



Die plannen draaien in eerste instantie om vernieuwing. Op de volgende Boekenbeurs - die op 29 oktober start - wordt voor het eerst zichtbaar hoe er gesleuteld werd aan het traditionele concept, klinkt het. Hoe die aanpassingen er precies uit zullen zien, wordt later dit jaar pas bekendgemaakt.