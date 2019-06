Opvolger van Pokémon GO nu ook in België: Harry Potter Unite Redactie

23 juni 2019

De rage rond het populaire spel Pokémon Go ligt al even achter ons, maar nu is er een opvolger: Harry Potter Unite. De naam zegt het, het smartphonespel gaat over de toverwereld van Harry Potter. Het spel is van dezelfde makers als die van Pokémon GO en het doel is ook hetzelfde. Je loopt rond met je smartphone en verslaat monsters.