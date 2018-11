Opvolger onderzoeksschip Belgica gaat 53,7 miljoen euro kosten mvdb

06 november 2018

12u01

Bron: Belga 1 Een Spaanse scheepwerf gaat samen met een Noorse firma een nieuw onderzoeksschip bouwen om de verouderde Belgica te vervangen. Verwacht kostenplaatje: 53,7 miljoen euro. Het schip moet in oktober 2020 klaar zijn, kondigen minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) aan. Het vaartuig heeft nog geen naam. Scholieren van het eerste tot vierde jaar secundair kunnen er een bedenken, waarna het publiek de winnaar kan kiezen.

De Belgica, het onderzoeksschip van de overheid dat onder meer toezicht houdt op de waterkwaliteit in de Noordzee, is intussen 34 jaar oud. Het schip had eigenlijk al na 25 jaar vervangen moeten worden, maar het lastenboek werd pas vorig jaar uitgeschreven. Intussen kost de verouderde Belgica handenvol geld aan onderhoud en kon het meer dan anderhalf jaar niet uitvaren.

Het contract voor een opvolger is sinds begin juni rond. De Spaanse scheepswerf Freire Shipyard zal het nieuwe schip bouwen naar een ontwerp van het Noorse Rolls Royce Marine AS. De oplevering is voorzien voor oktober 2020, en het hele project zal ongeveer 53,7 miljoen euro kosten. “Dat is veel geld, maar een mooie investering die broodnodig was”, zegt staatssecretaris Demir.

In ruil daarvoor krijgen de wetenschappers een langer schip (van 50 naar 70 meter lang), een verdubbeling van de laboratoriumruimte, de modernste wetenschappelijke apparatuur en een stille motor, belangrijk voor visserijonderzoek.

300 dagen op zee

Het nieuwe schip krijgt verschillende taken. Naast nationale en internationale verplichte monitoring van onder meer windmolens, zeewaterkwaliteit of visserij, zal het schip ook meewerken aan duurzaam beheer en exploitatie van de Noordzee en opleiding van toekomstige onderzoekers en studenten. De nieuwe Belgica kan ook dienen als interventieplatform bij rampen, en een rol spelen als testplatform voor de blauwe economie. Het zal jaarlijks zowat 300 dagen aan onderzoek op zee kunnen doen.

De oude Belgica is intussen opnieuw vertrekkensklaar gemaakt om de laatste twee jaar nog uit te kunnen varen, benadrukt Demir nog. “Maar ik ben heel blij dat we deze beslissing eindelijk hebben kunnen nemen. ‘Time is money’, ook in de wetenschap.” Ook minister Vandeput is tevreden. “Sinds ik minister van Defensie ben, heb ik al meerdere keren mogen horen en vaststellen dat de aankoopdienst van Defensie zowel intern als extern gewaardeerd wordt voor het werk dat wordt afgeleverd. Een goed aankoopdossier begint bij een goede voorbereiding.”

Wedstrijd

Na 2020 wordt de Belgica I waarschijnlijk verkocht of verschroot, maar die beslissing moet de ministerraad nog nemen. Een naam voor het nieuwe onderzoeksschip is er nog niet. De regering organiseert een wedstrijd voor klassen van het eerste tot vierde jaar secundair. Zij kunnen nog tot 31 januari 2019 een filmpje insturen, waarna het publiek een winnaar kan kiezen. Klassen kunnen zich inschrijven op de website www.belspo.be/NewRV.