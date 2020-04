Opvolger interfederaal woordvoerder Emmanuel André bekend HLA

27 april 2020

10u07

Bron: 7sur7.be, Le Soir 1 Viroloog Emmanuel André, die dagelijks aan het woord kwam op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum, zette vorige week een stap opzij als interfederaal woordvoerder. De wetenschapper wil zich concentreren op zijn rol als arts en onderzoeker in verschillende werkgroepen, klonk het vrijdag bij aanvang van de persconferentie. Hij zal worden opgevolgd door epidemioloog Yves Van Laethem, melden verschillende Franstalige media

Op Twitter maakte de 37-jarige André vrijdagvoormiddag bekend “dat we een andere fase van de epidemie zijn ingegaan, eentje die tijd zal vergen”. “Het moment voor mij om enkele dagen tijd te maken voor mijn kinderen die ik de afgelopen maanden niet veel gezien heb, en om na te denken hoe ik kan blijven bijdragen in de toekomst.” André blijft wel actief in de GEES, de Groep van Experts die belast is met de exitstrategie in België.

Vanaf vandaag zal epidemioloog Yves Van Laethem, verbonden aan het Brusselse universitair ziekenhuis Sint-Pieter dagelijks de Franstalige cijferupdate geven. Van Laethem is lid van de Hoge Gezondheidsraad en voorzitter van de vaccinatieafdeling van deze raad. Hij was ook hoofd van de kliniek voor infectieziekten in het Sint-Pietersziekenhuis, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Interne Geneeskunde en vice-voorzitter van de Belgische Vereniging voor Infectiegeneeskunde en Klinische Microbiologie.

