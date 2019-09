Opvangcentrum voor asielzoekers in Zaventem blijft tien maanden langer open KVE

08 september 2019

16u59

Bron: Belga 0 Het tijdelijk opvangcentrum voor 200 asielzoekers in een voormalig ING-gebouw aan de Excelsiorlaan in het bedrijvenpark Keiberg in Zaventem blijft tien maanden langer open dan gepland. Dat heeft Fedasil aan het gemeentebestuur van Zaventem laten weten. Normaliter zou het eind augustus de deuren sluiten.

Het gebouw werd reeds in 2016 een eerste keer een jaar lang door Fedasil gebruikt als opvangcentrum voor asielzoekers. Wegens de gestegen nood aan opvang werd het eind januari 2019 opnieuw in gebruik genomen. Dat zal in de huidige planning nog tot midden 2020 het geval zijn.

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) zegt dat Zaventem geen bezwaar heeft tegen het verder openhouden van het asielcentrum en wijst hierbij op het feit dat er zich dit jaar geen noemenswaardige problemen voordeden. Wel betreurt ze dat Zaventem de informatie over de verlenging pas te weten kwam door zelf te informeren naar de stand van zaken.

Als gevolg van het toenemend aantal asielzoekers dat moet opgevangen worden, een evolutie die vooral te wijten is aan de achterstand bij de behandeling van asielaanvragen, opende Fedasil de afgelopen maanden nog andere opvangcentra in Lommel, Moeskroen, Deurne en Couvin. Momenteel zijn er nog centra gepland in plaatsen zoals Zoutleeuw en Leopoldsburg. Fedasil is ook op zoek naar vakantieparken en campings om er containers te plaatsen voor de opvang van asielzoekers.

