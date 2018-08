Opvangcentrum Haren vraagt meer opvangcapaciteit na vandalisme: "Er is veel hypocrisie bij federale regering" HA

28 augustus 2018

11u56

Bron: Belga 1 Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen wil dat de overheid meer doet dan enkel bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen aan het opvangcentrum aan Porte d'Ulysse in Haren. "Er moet een beter opvangsysteem komen, met meer open plaatsen", zegt woordvoerder Mehdi Kassou. Volgens een schatting van het platform hebben zowat 200 mensen de voorbije nacht buiten moeten doorbrengen.

Het platform baat met vrijwilligers aan Porte d'Ulysse een centrum uit waar honderden migranten opvang krijgen. Maar de activiteiten werden gisterenavond opgeschort als gevolg van vandalisme. Daklozen die klagen over een gebrek aan slaapplaatsen, waren agressief geworden. Dezelfde groep mensen had ook geprobeerd om binnen te dringen in het gebouw.

Hoogdringendheid

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) heeft al beloofd de veiligheid op te voeren. Zo komt er versterking van de private bewaking aan het opvangcentrum. Maar het burgerplatform betreurt dat er op die manier niets ten gronde verandert. "De overheid moet de moeilijke omstandigheden erkennen. Er is sprake van hoogdringendheid. De opvangcapaciteiten voor Brussel moeten worden uitgebreid", zegt Kassou.

Er zal deze week nog overleg komen met de Brusselse regering en met daklozenopvang. De vrijwilligers hopen hun activiteiten zo snel mogelijk weer te kunnen hervatten.

"Deze onruststokers zijn al verschillende keren gearresteerd. Maar ze werden telkens weer vrijgelaten omdat het om kleinere inbreuken gaat. We betreuren dat ze geweld gebruiken, maar we willen er ook wel aan herinneren dat het hen erom te doen was een bed te vinden", aldus nog de woordvoerder van het burgerplatform.

Er is bij de federale regering veel hypocrisie en er bestaat geen bereidheid om het probleem op te lossen Mehdi Kassou, woordvoerder Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen

Daklozen

"Tijdens de winter opent de overheid in één klap 4.000 plaatsen. Maar buiten de winter zijn de daklozen een exclusieve Brusselse bevoegdheid", vervolgt Kassou. "Er is bij de federale regering veel hypocrisie en er bestaat geen bereidheid om het probleem op te lossen. Als het over migranten gaat, zeggen ze dat ze niets kunnen doen. En als het over daklozen gaat, worden ze naar het Brussels gewest gestuurd."