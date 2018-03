Opvallende stijging: vorig jaar 467 honden gestolen in ons land

28 maart 2018

Gisteren raakte bekend dat vorig jaar in ons land 467 honden werden gestolen. Dat blijkt veertig procent meer dan in 2016, maar niemand kan die opvallende stijging verklaren. Dieven zijn vooral geïnteresseerd in kleine rashonden, want die kunnen tot 5.000 euro opbrengen.