Opvallende ruzie tussen PS in Verviers: burgemeester riskeert uit partij gezet te worden

Bron: Belga 0 De PS start een interne sanctieprocedure tegen Muriel Targnion, de PS-burgemeester van Verviers. Door een motie van wantrouwen tegen het eigen college te steunen, is Targnion ingegaan tegen de partijrichtlijnen. Ze riskeert uit de partij gezet te worden.

Het Luikse Verviers is het toneel van een opvallende ruzie binnen de PS. In Verviers vormt de PS een meerderheid met de MR en de lokale lijst Nouveau Verviers. PS-burgemeester Muriel Targnion ligt al langer op ramkoers met OCMW-voorzitter Hasan Aydin, nochtans een partijgenoot. De ruzie escaleerde en mondde eerst uit in een motie van wantrouwen. Die motie stond op de agenda van de gemeenteraad van dinsdag, maar die bijeenkomst werd afgelast.

Burgemeester Targnion wordt gezien als de aanstoker van de motie en dat is niet naar de zin van de top van de PS. De lokale partij-afdeling was door de Waalse socialisten al onder voogdij geplaatst. De PS heeft nu beslist de interne procedures op te starten om Targnion te sanctioneren. De burgemeester riskeert uit de partij gezet te worden.