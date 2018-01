Opvallende kiescampagne van Vlaams Belang: "Nieuwkomers? Die maken we zelf" FT

17u02 6 Klaas De Scheirder Anke Vandermeersch, Filip Dewinter en Sam Van Rooy bij de voorstelling van de nieuwe campagne. Vlaams Belang trapt haar kiescampagne af met een opvallend campagnebeeld. Bij de foto van een vrouw met zwangere buik staat het opschrift: "Nieuwkomers? Die maken we zelf." De poster heeft opvallend veel gelijkenissen met die van AfD, het radicaal-rechtse 'Alternative für Deutschland'.

De Antwerpse afdeling van Vlaams Belang trekt in oktober naar de kiezer met een partijprogramma om meer "jonge autochtone" gezinnen naar de stad te lokken en ze er ook te houden. "Nieuwkomers? Die maken we zelf!", luidt de campagneslogan bij een beeld van een zwangere blanke vrouw. De partij stelt onder meer voor om jonge gezinnen geen kadastraal inkomen meer te laten betalen en hen een woonpremie te geven.

Vlaams Belang haalde de mosterd bij een gelijkaardige campagne van haar extreemrechtse Duitse tegenhanger AfD in aanloop naar de verkiezingen van 2016. Filip Dewinter en co hameren vooral op het grote aandeel mensen met een migratieachtergrond in de groep 'nieuwelingen' die jaarlijks in Antwerpen komen wonen. Zo waren in 2016 21.000 van de 33.000 nieuwe Antwerpenaars allochtoon - niet-Belgen of genaturaliseerden. De partij ziet dat als een groeiend maatschappelijk probleem.

"Vaak gaat het om mensen die geen economische, sociale of culturele meerwaarde bieden en die de stad vooral geld kosten", meent lijsttrekker Dewinter. "Wij bepleiten al langer een immigratiestop, maar dat is niet voldoende meer."

Vlaams Belang ziet daarnaast ook een probleem in het feit dat allochtone gezinnen gemiddeld meer kinderen krijgen dan autochtone. Zo willen ze bijvoorbeeld aparte inburgeringsscholen zodat kinderen zonder taal- of leerachterstand samen kunnen genieten van kwaliteitsvol onderwijs.

RV Ook het Duitse AfD riep in een eerdere kiescampagne op meer kinderen te krijgen.