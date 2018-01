Opvallende eregasten op nieuwsjaardrink N-VA Leuven: Carles Puigdemont en Luc Haekens AS

De N-VA-afdeling van Leuven pakt uit met enkele opvallende eregasten: naast de gewezen Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont, tekent ook De Ideale Wereld-reporter Luc Haekens present.

Dat Puigdemont te gast is op de nieuwsjaarsdrink kan niet echt verbazen. De Catalaan kon de voorbije maanden op de steun van verschillende N-VA'ers rekenen. Sinds hij in ballingschap is in ons land, bouwde hij ook vriendschappen op met de Vlaams-nationalisten. Zo nodigde Parys de Catalaanse leider in november nog uit voor een etentje bij hem thuis.

Gisterenavond hadden we een paar vrienden op bezoek. Vandaag duimen we voor hen. ✌️ pic.twitter.com/plZ5efxtd6 Lorin Parys(@ lorinparys) link

Een opvallendere naam op de affiche is die van De Ideale Wereld-reporter Luc Haekens. Of hij zich aangesloten heeft bij de N-VA? "Oei, nee", reageert hij aan De Standaard. "Men heeft mij gevraagd of ik, tegen betaling, wilde spreken voor een publiek van N-VA’ers met als onderwerp: de N-VA." Omdat hij eens flink met hem mocht lachen, heeft hij toegezegd, aldus Haekens. "Maar ik ben absoluut geen lid van de N-VA en dat zal ik hen ook zeker zeggen!"

Iedereen welkom op onze nieuwjaarsreceptie met Carles Puigdemont van Catalonië, Luc Haekens van De Ideale Wereld en ikzelf van #Leuven 😉! pic.twitter.com/YvzYp7HXHG Lorin Parys(@ lorinparys) link