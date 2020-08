Opvallend voorstel van Crevits: “Na 6 maanden geen federale regering? Dan nemen deelstaten macht over” TTR

21 augustus 2020

09u18

Bron: Krant van West-Vlaanderen 100 Als er na zes maanden geen federale regering is, dan nemen de deelstaten de macht over. Zo luidt het opvallende voorstel van Viceminister-president én Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V). “De oplossing voor de impasse vandaag”, vertelt de politica aan de Krant van West-Vlaanderen.

Dat we intussen nog steeds geen bestuursakkoord hebben, noemt Crevits “een zware systeemfout”. Volgens haar moeten de zaken dringend anders aangepakt worden. “We moeten in de grondwet een deblokkeringsmechanisme schrijven. Als er na zes maanden geen regering is, dan komt er een afspiegelingsregering van de twee gemeenschappen. Dat betekent een federale regering met vertegenwoordigers van de Vlaamse en de Franstalige regering. Dat is volgens mij ook de oplossing voor de impasse vandaag”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

De mensen opnieuw naar de stembus sturen, is volgens Crevits geen optie. “Een afspiegelingsregering zal ervoor zorgen dat de regeringen samenwerken”, aldus Crevits die benadrukt dat er ook een institutionele hervorming nodig is in de hoofden van de leiders. “Te veel politici blijven steken in campagnemodus. Maar we moeten goed beseffen: als we niet meer meer samenwerken, dan zal dit land niet overleven.”

Toch blijft de CD&V-minister optimistisch. Ze gelooft dat een meerderheid het land nog steeds wil redden. “Een land kleiner maken, zal geen problemen oplossen. Wat doen we trouwens met Brussel? We kunnen ook trots zijn op Vlaanderen in een Belgische constructie.”

Momenteel zijn we met Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert toe aan de negentiende koninklijke opdrachthouder die het veld wordt ingestuurd. Hoewel het liberale kompas op paars-groen staat, is Lachert eerst nog gesprekken aan het aanknopen met de paars-gele ‘bubbel van 5’ om te horen of die nog levensvatbaar is.

