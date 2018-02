Opvallend voor rechtbank in Kortrijk: vrouw vergeeft echtgenoot die haar in de hals stak, koppel nog steeds samen rvl

07 februari 2018

15u26

Bron: Belga 0 Een dertiger uit Kortrijk riskeert een celstraf van twee jaar voor poging doodslag, omdat hij in juni 2017 zijn echtgenote met een mes in de hals stak. Opvallend, het koppel is nog altijd samen en volgt relatietherapie.

Op 6 juni vorig jaar sloeg een onderbuur alarm omdat het koppel al de hele dag ruziemaakte. Volgens de openbaar aanklager trof de politie de man in een zetel aan terwijl de vrouw net een messteek in de hals had gekregen. De ruzie zou ontaard zijn toen de politie ter paatse kwam.

Volgens de dader waren de stoppen doorgeslagen toen hij vernam dat zijn vrouw hem had bedrogen en hem wilde verlaten. Dat gebeurde uiteindelijk niet, het koppel is nog altijd samen. Vonnis op 7 maart.