Opvallend veel startproblemen door kou bij VAB ADN

19 november 2018

10u28

Bron: Belga 0 De pechverhelpingsdienst van VAB heeft deze ochtend opvallend veel oproepen gekregen voor auto's met startproblemen. "Veertig procent meer dan een doorsnee maandag in september", klinkt het daar. Concurrent Touring merkt echter geen grote toename.

Het verschil tussen de twee diensten is moeilijk te verklaren. Elk blijft bij zijn cijfers. Bij de alarmcentrale van Touring was de ochtend wel een beetje drukker dan normaal, maar niet opvallend. "Het is ook niet zo koud geweest, het heeft nog niet gevroren", zegt woordvoerder Danny Smagghe.



VAB meent dan weer dat we een klassieke eerste winterprik meemaken, waarbij er altijd een piek is van batterijproblemen. Ook zondag waren er al meer meldingen, luidt het daar. VAB vergelijkt met september. Maar ook tegenover de koudere januarimaand waren er 22 procent meer startproblemen, zegt woordvoerster Joni Junes.

