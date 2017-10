Opvallend sociaal experiment in eigen land: helpt er ook maar iemand dit jongetje dat aan het verdrinken is? ADN

15u29 0 screenshot De Belgische Youtuber Jonathan Lambinet heeft opnieuw een opmerkelijk sociaal experiment gelanceerd. Hoofdrolspeler: een verdrinkend jongetje. De vraag: zou jij reageren? De beelden: keihard.

'Would You React' veinst deze keer een verdrinking in waterpretpark Océade in Brussel. Niet één keer, maar acht keer. En geen enkele keer schiet iemand in actie om het - gelukkig gewoon acterende - jongetje te helpen.

Geen monsters

"Schandalig", klinkt het nu ongetwijfeld in menig hoofd, maar Lambinet vindt het belangrijk om erop te wijzen dat de mensen in deze video geen monsters zijn. "Het zijn mensen zoals jij en ik. Uiteraard denken we van achter ons scherm dat we zouden reageren, maar de realiteit is helemaal anders. We bevinden ons daar niet in de ideale omstandigheden om te reageren: we begrijpen niet wat er gebeurt, we hebben niet alles gezien, we zijn bezig met onze vrienden, we zijn verzonken in gedachten, ..."

"Onze video's hebben maar één doel. Niet om te laten denken dat de mensen in beeld die niet reageren verschrikkelijk zijn. Ja, het is verschrikkelijk! Maar het moet anders geïnterpreteerd worden, als een manier om over onszelf na te denken, om een beter mens te zijn."

Niet paranoia, wel alert

Paranoia hoeven we niet te worden, maar "als je iets bizar ziet gebeuren, probeer dan een knop om te draaien", roept Lambinet op. "Hier is de oplossing zo simpel. Gewoon vragen of er iets aan de hand is, of het kind misschien hulp nodig heeft. In 99% van de gevallen is er helemaal niks aan de hand, maar voor die 1% van de gevallen, kan je wel een leven redden."