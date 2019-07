Opvallend minder wildplassers op Gentse Feesten, al kiest één feestvierder wel net portaal van het politiebureau uit voor plas ADN

24 juli 2019

14u54

Bron: Belga 0 Na vijf dagen blijft het ook voor politie en brandweer rustig op de Gentse Feesten. Het aantal wildplassers blijft maar dalen, al had een man wel heel veel lef toen hij vanochtend urineerde in het portaal van het politiecommissariaat in de Belfortstraat.

Doorgaans worden op de Gentse Feesten tussen de 100 en 150 wildplassers per dag betrapt, maar op de vijfde dag kregen amper 15 feestvierders een GAS-boete voor wildplassen, van wie 11 in de feestzone en 4 buiten de feestzone. Dat is opnieuw opmerkelijk weinig. Ook de vorige dagen werden al weinig wildplassers gepakt, in totaal zijn er tot nu toe 329 betrapte wildplassers.

“We hebben geen idee hoe dat komt”, zei politiewoordvoerder Matto Langeraert er eerder over. “Onze patrouilles was het ook opgevallen. Ze zijn zelfs gaan inspecteren op plaatsen waar doorgaans mensen worden betrapt, maar ook daar waren geen ‘plassporen’ te bemerken.” Feestenburgemeester Annelies Storms (sp.a) merkte op dat er heel veel aandacht is voor sensibilisering en er ook heel wat urinoirs zijn geplaatst.

Toch riskeerde een man het om rond half acht vanochtend in het ingangsportaal van het politiecommissariaat in de Belfortstraat te urineren. Hij kreeg slechts een GAS-boete voor wildplassen, niet voor smaad.