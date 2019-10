Opvallend minder kinderen met Down geboren HAA

03 oktober 2019

09u17

Bron: Belga 0 In Vlaanderen werden er het voorbije jaar opvallend minder kinderen met het syndroom van Down geboren: 28 in 2018 - van wie vier doodgeboren - tegenover 42 in 2017, van wie drie doodgeboren. De cijfers komen uit het nieuwe rapport van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE).

Professor gynaecologie en wetenschappelijk voorzitter van het SPE Roland Devlieger meent dat de sterke daling mogelijk het gevolg is van de terugbetaling van de NIP-test sinds midden 2017. "Maar zeker kunnen we daar nog niet van zijn. Daarvoor moet deze daling de komende jaren eerst nog bevestigd worden. Er zijn immers veel onbekenden", klinkt het.

"Hoeveel van deze zwangere vrouwen ondergingen een NIP-test, eventueel een vals negatieve? Hoeveel zwangerschappen werden onderbroken omwille van de diagnose? Zitten we met een onderregistratie omdat een genetische afwijking soms pas lange tijd na de geboorte wordt vastgesteld? Het kan dus ook om een eenmalige daling gaan in 2018.”



Het totale aantal geboortes in Vlaanderen bleef quasi stabiel in 2018. Er werden 63.836 kinderen geboren, twee minder dan in 2017. Er was een lichte daling in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, terwijl Oost en West-Vlaanderen een kleine groei optekenden.

Moeder op latere leeftijd

De leeftijd waarop Vlaamse moeders hun eerste kind krijgen, stijgt jaar na jaar. In 2018 was de gemiddelde leeftijd waarop een moeder haar eerste kind kreeg 29,1 jaar, terwijl dat in 1987 nog 25,7 jaar was. Meer dan de helft van de moeders (54,8 procent) is dertig jaar of ouder op het ogenblik van de bevalling.

Ook het aantal veertigplussers is hoog en blijft stijgen: 1 vrouw op de 32 (3,1 procent) is veertig jaar of ouder op het moment van de bevalling. In 1991 was dit amper 0,8 procent. Deze oudere moeders ondergaan vaak een vruchtbaarheidsbehandeling, en dus blijft ook het aandeel van kinderen die verwekt werden door medisch geassisteerde bevruchting hoog (7,2 procent).

