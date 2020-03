Opvallend minder hartinfarcten en beroertes in Belgische ziekenhuizen Jonas Lips

24 maart 2020

15u29 1 De coronacrisis brengt een opvallend neveneffect met zich mee. Er zijn opvallend minder mensen met beroertes of hartinfarcten in de Belgische ziekenhuizen. Het is voorlopig onduidelijk of de coronamaatregelen een impact hebben op de daling.

Angst

“Ik denk dat vooral angst speelt. Mensen durven waarschijnlijk niet meer met hun klachten naar de artsen, zeker niet naar het ziekenhuis, maar dat is onterecht, dat is zelfs gevaarlijk”, zegt Hein Heidbuchel, diensthoofd cardiologie aan het UZA.

Mogelijke impact coronamaatregelen

Voorlopig is nog onduidelijk of de coronamaatregelen een impact hebben op het aantal hartinfarcten of beroertes. Acute hartproblemen worden vaak veroorzaakt door externe factoren. Door de coronamaatregelen zijn er momenteel veel minder triggers. “We weten dat bijvoorbeeld zaken zoals inspanning, maar ook banale virusinfecties of misschien zelfs fijnstof een rol kunnen spelen in het evolueren van een chronisch probleem naar een acuut probleem. Dat zou kunnen, maar ik ben heel voorzichtig.”

Neem contact op

Heidbuchel roept wel op om bij twijfel zo snel mogelijk in te grijpen. “Mensen die pijn krijgen in de borstkas, die een drukkende pijn krijgen, alsof er een gewicht op ligt, toesnoering, zeker als dat uitstraalt naar de hals of naar de arm. Dat kan wijzen op een beginnend hartinfarct. Die moeten contact opnemen met hun huisarts, of als dat heel uitgesproken is: de 112 bellen en naar het ziekenhuis komen.”