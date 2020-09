Opvallend meer oproepen bij Tele-Onthaal over ‘sexting’ na uitlekken pikante foto’s van bekende Vlamingen JOBR

14 september 2020

17u19

Bron: Belga 0 Sinds vrijdag zijn er bij Tele-Onthaal opvallend meer oproepen binnengekomen rond ‘sexting’, het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten. “Het gaat om zo’n tien tot vijftien gesprekken per dag, dat is veel meer dan normaal”, vertelt woordvoerster Jennifer Pots maandag. Veel van de oproepen kwamen nadat naaktbeelden van verschillende BV’s vorige week lekten. De meeste oproepen kwamen van jongeren, maar ook ouders bellen om bijvoorbeeld raad te vragen.

De meerderheid van de oproepen kwam van mensen die zelf ook persoonlijke ervaringen met sexting hebben. Jongeren tussen de 18 en de 24 jaar waren verantwoordelijk voor 15 procent van de oproepen. “Zij vinden moed in de verhalen van de BV’s om hun eigen verhaal te vertellen, in alle vertrouwen bij de anonieme hulplijn. De gevoelens van schaamte van de bekende Vlamingen worden sterk herkend”, zegt Jennifer Pots.



“De media-aandacht rond het uitlekken van naaktfoto’s van Peter Van de Veire, Stan Van Samang en Sean Dhondt geeft sommige slachtoffers de moed om ook hun verhaal aan de buitenwereld te vertellen”, klinkt het bij Tele-Onthaal. Bij hen groeit ook de hoop dat hierdoor dit thema sneller gerechtelijk zal worden behandeld.” Anderzijds zijn er volgens Tele-Onthaal ook jongeren die zich zorgen maken of hun eigen foto’s wel veilig zijn nadat ze die hebben doorgestuurd.

Schuldig

Opvallend is dat één op de vier telefoons afkomstig was van mensen tussen de 50 en de 59 jaar. “Zij voelen zich bijvoorbeeld schuldig omdat ze de foto’s van de BV’s hebben doorgestuurd. Veel mensen vragen ook raad over hoe ze ‘sexting’ bespreekbaar moeten maken met hun kinderen”, luidt het.



Tele-Onthaal herkent sinds vrijdag hetzelfde hefboomeffect als bij de zaak-De Pauw uit 2017. “Als een zaak zoveel aandacht krijgt in de media, krijgen we telkens te maken met meer oproepen”, aldus Pots. “We zien nu bijvoorbeeld dat 60 procent van de bellers voor het eerst contact met ons opnam, dat is voor ons ook een indicatie dat mensen getriggerd worden door de zaak en de weg vinden naar hulp.”

Wie zelf zijn/haar verhaal kwijt wil, kan 24/7 terecht op het nummer 106 of via www.tele-onthaal.be.

Lees ook:

Sexting, de liefdesbrief van nu: “Doe het. Maar doe het op de goeie manier” (+)

Is iedereen die dé BV-filmpjes bekijkt een beetje pervers en crimineel? “Toch zo plezant: een ander zijn status neerhalen” (+)