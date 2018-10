Opvallend meer flitsboetes voor Belgen in Frankrijk in augustus HA

01 oktober 2018

12u38

Bron: Belga 1 In augustus zijn in Frankrijk net geen 120.000 Belgen geflitst, een stijging met meer dan een derde in vergelijking met augustus 2017. Dat blijkt uit cijfers die VAB opvroeg bij het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

In augustus ging het om 119.788 Belgen, tegenover 88.272 in het jaar daarvoor. De mobiliteitsclub vermoedt dat dit te maken heeft met de snelheidsverlaging op vele, maar niet alle, Franse gewestwegen, van 90 naar 80 kilometer per uur.

VAB wijst erop dat in Frankrijk ook mobiele flitspalen en trajectcontrole bestaan, en anonieme voertuigen die meerijden met het verkeer en zo de snelheid controleren.



Door een probleem met de dataverwerking van de boetes kon de Franse overheidsdienst de volledige cijfers voor juli niet bezorgen. In juni, juli en augustus vorig jaar werden nog 211.029 snelheidsboetes naar België verstuurd.

Wie binnen de 46 dagen betaalt, krijgt een verlaagde boete. Tussen de 47 en de 76 dagen is het een forfaitaire boete en na 76 dagen wordt het een verhoogde boete.