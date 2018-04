Opvallend meer dieren aangereden: "Piek deze maanden" Tanita De Mey

25 april 2018

16u07

Bron: VTM Nieuws 6 Er worden opvallend meer dieren aangereden in april en mei. In deze periode trekken ze er massaal op uit om zich voort te planten. Dat zegt Natuurpunt. De organisatie roept weggebruikers op om dode dieren langs de weg altijd te melden. Op die manier kunnen ongevallen in de toekomst vermeden worden.

“We hebben in België het dichtste wegennet van heel Europa”, zegt Diemer Vercayie van Natuurpunt. “Dat wil zeggen dat dieren gemiddeld om de driehonderd meter een weg moeten oversteken. Dat verhoogt bij ons al sowieso de kans dat dieren aangereden worden.”

Piek

Natuurpunt merkt een piek op in de maanden april en mei. “Vooral reeën worden in deze periode vaak het slachtoffer van aanrijdingen”, legt Vercayie uit. “In de winter leven ze in groep, in de lente gaan ze dan alleen op pad en zijn ze vaak betrokken bij ongevallen. "In de schemering, in april en mei en in regio’s waar een driehoekig verkeersbord met een springend hert op geplaatst is, is het erg belangrijk om snelheid te minderen en waakzaam te zijn", aldus Natuurpunt. Ook vogels worden vaak het slachtoffer van een aanrijding.

Wat moet je doen?

Wat moet je doen als je een dier hebt aangereden? Natuurpunt legt uit.

“Heb je een aanrijding met wilde dieren niet kunnen vermijden, dan volg je de wettelijke voorschriften bij een ongeval en breng je eerst jezelf en eventuele andere inzittenden van de auto in veiligheid”, zegt Natuurpunt. “Bel een ziekenwagen (112) als er gewonde inzittenden zijn. Contacteer de politie en blijf ter plaatse tot de politie aangekomen is. Vul intussen het Europees aanrijdingsformulier in (en maak foto’s). In het geval je een omnium of mini-omniumverzekering hebt, wordt de schade bij aanrijding met wilde dieren gewoonlijk vergoed.”

"Raak gewonde of dode dieren niet aan en hou afstand, want gewonde dieren zullen zich instinctief proberen verdedigen", gaat Natuurpunt verder. "Contacteer een opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) zodat zij de gewonde dieren kunnen vangen en verzorgen. De politie kan ook een speurhondenteam contacteren als het dier gewond weggelopen is.

Aanrijdingen melden

Natuurpunt roept op om elke aanrijding te melden op de website dierenonderdewielen.be, een project in opdracht van de Vlaamse overheid. “We verzamelen de informatie en kunnen zo de zwarte punten op de wegen in kaart brengen”, zegt Vercayie. Op die manier kan de overheid bij infrastructuurwerken eventueel aanpassingen doorvoeren.

"Zo hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld eekhoornbruggen geïnstalleerd zodat eekhoorns veilig de oversteek kunnen maken", zegt Natuurpunt. Ook wie zelf niet betrokken was bij een ongeval, maar een aangereden dier langs of op de weg ziet liggen, kan dat melden.