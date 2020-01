Opvallend meer auto’s met startproblemen SVM

06 januari 2020

11u17

Bron: Belga 0 Er hebben deze ochtend meer autobestuurders dan gewoon is voor een maandagochtend aan de kant gestaan met startproblemen. Dat meldt bijstandsorganisatie VAB.

VAB kreeg vooral tussen 5.30 en 7.30 uur meer oproepen dan een gemiddelde maandagochtend. Om 10 uur had de VAB-Wegenwacht al een vijfde meer autobestuurders geholpen met start- en batterijproblemen dan op een gemiddelde januari-ochtend in 2019.

De piek was verwacht omdat veel auto's tijdens de kerstvakantie hebben stilgestaan. Volgens VAB deed de grootste drukte zich voor in Wallonië, maar was er ook in Antwerpen en Vlaams-Brabant een stijging van het aantal startproblemen.

Ook morgen verwacht VAB een drukke ochtend omdat heel wat Belgen op de eerste dag na een vakantie ervoor kiezen om een dagje thuis te werken of een extra dag vrijaf te nemen. "Dat was ook te merken aan de ochtendspits, die vrij rustig verliep", aldus VAB.