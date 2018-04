Opvallend meer Algerijnse transmigranten opgepakt in West-Vlaanderen ADN

17 april 2018

16u11

Bron: Belga 7 Sinds begin dit jaar zijn er al 2.469 transmigranten opgepakt in West-Vlaanderen. Opvallend is dat de jongste maanden het aantal Algerijnen gestegen is tot bijna 15 procent. Dat meldt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) die de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kon inkijken.

In januari werden 867 mensen zonder papieren staande gehouden, in februari 619 en in maart 983, ruim de helft meer dus dan de maand ervoor. Goed voor 2.469 transitvluchtelingen sinds begin 2018.

Opvallend is dat er wel "slechts" 1.130 unieke transmigranten werden opgepakt. Dat betekent volgens DVZ dat heel wat vluchtelingen meerdere keren worden opgepakt. Dat geeft ook aan dat veel vluchtelingen in de provincie, en dan vooral in de buurt van Zeebrugge, blijven hangen.

Nieuwe route?

Nog opvallender is het aantal Algerijnen. Hun aantal steeg van 54 in januari tot 138 in maart. Het aantal unieke transmigranten van Algerijnse afkomst kende een opstoot van 35 in januari tot 71 in maart. Een aanwijsbare reden is er volgens DVZ niet, maar wellicht hebben mensensmokkelaars een nieuwe route weten aan te boren.

"In 2017 was er een maandrecord van 51 administratieve rapporten voor 39 unieke Algerijnen die door de politiediensten in West-Vlaanderen werden opgepakt", zegt Himpe. "Vorige maand waren er 138 administratieve rapporten voor 71 unieke transmigranten van Algerijnse afkomst. Dat loopt parallel met de vaststelling dat er de voorbije maanden opnieuw een stijging is van het aantal transmigranten dat opgepakt werd in de provincie West-Vlaanderen", verduidelijkt het provincieraadslid.

"Nepnieuws"

Hij betwist daarmee cijfers van Dokters van de Wereld. Die zeiden onlangs dat de cijfers nepnieuws waren. Volgens hen werden in maart maar een zestigtal transmigranten opgepakt. "Enkel de Dienst Vreemdelingenzaken beschikt over een totaal overzicht en kan het aantal unieke personen dat opgepakt werd er uit halen", verduidelijkt provincieraadslid Himpe.