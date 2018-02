Opvallend: in Geraardsbergen wordt na Antwerpen het meeste speed gebruikt TTR

16 februari 2018

18u17

Bron: Radio 1 0 Dat er drugsresten in ons rioolwater zitten, is niets nieuws. Uit eerder onderzoek bleek dat Antwerpen dé cocaïnehoofdstad is. In ons rioolwater zit niet alleen cocaïne, maar ook andere drugs zoals speed. Onderzoeksresultaten tonen nu ook aan dat Geraardsbergen verrassend genoeg na Antwerpen de grootste speedhoofdstad is.

Het rioolwater in ons land bevat heel wat drugsresten. Dat vertelt Alexander Van Nuijs vandaag in een interview met Radio 1. Om patronen te onderzoeken trekt hij naar zuiveringsinstallaties van verschillende steden en gemeenten. Zo ontdekte hij eerder al dat er in een grootstad als Antwerpen meer cocaïne wordt gebruikt dan in Brussel.

Drugs is alom aanwezig in steden als Antwerpen en Brussel. Maar ook in kleinere gemeenten, zoals Geraardsbergen en Ninove, ziet Nuijs dat er relatief gezien meer speed wordt gebruikt. Opvallend: Geraardsbergen is na Antwerpen de grootste speedhoofdstad van ons land.

Lokaal beleid

Het rioolwater van een stad vertelt volgens Nuijs heel wat over de inwoners. “We beschouwen het rioolwater als een verzameling van urinestalen”, verduidelijkt hij. “Het geeft ons dus een beeld wat er in de bevolking of een stad gaande is. “We kijken wat in een verloop van tijd binnen die gemeente gebeurt”, aldus Nuijs. “Daarnaast zien we ook hoe verschillende drugs zich tot elkaar verhouden. Dan zie je dat de ene drug meer voorkomt dan de andere.”

Onderzoek van het rioolwater is erg relevant. Het kan een stad immers helpen om een efficiënt beleid uit te werken. "Druggebruik in een specifieke stad of gemeente hangt samen met de lokale context. Zijn er lokale dealers of gebeurt de productie van een bepaalde drug lokaal? Het kan helpen om gerichte acties te ondernemen.”