Optocht VRT-personeelsleden richting kabinet Jambon: “We laten de VRT niet los” HLA

05 december 2019

15u11

Bron: Belga 6 Aan het VRT-omroepgebouw aan de Reyerslaan in Brussel zijn donderdagmiddag enkele honderden personeelsleden samengekomen voor de optocht naar het Martelaarsplein, waar het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon gevestigd is. Met de optocht, die de steun krijgt van de vakbonden, de culturele sector en het middenveld, wil het personeel van de openbare omroep een positieve boodschap verspreiden aan de Vlaamse regering dat de openbare omroep een maatschappelijk belangrijke rol speelt.

Met de optocht wil het personeel naar eigen zeggen "op een positieve manier duidelijk maken wat de VRT allemaal doet". De openbare omroep is volgens het personeel meer dan een nieuwsdienst en kritische journalistiek. "De VRT doet nog veel meer: we verspreiden ook een culturele identiteit en brengen verbindende programma's. Bij de VRT krijgt fictie veel kans. Heel wat acteurs en muzikanten hebben hun eerste stappen bij ons gezet. Voorts brengen wij programma's die elders geen kans krijgen, zoals 'Taboe' en 'Radio Gaga'", benadrukt Sebastiaan Cielen, woordvoerder van IedereenVRT, een organisatie van medewerkers van de openbare omroep die naar eigen zeggen losstaat van vakbonden en politiek.

Al die programma's worden betaald met belastinggeld. IedereenVRT wil geen protestbeweging zijn, maar duidelijk maken aan de Vlaamse regering dat het personeel geschrokken is van de aangekondigde besparingen. "We willen een positief signaal geven aan de regering dat die moet beseffen dat de VRT al die verschillende maatschappelijke rollen heeft en dat we die niet kunnen waarmaken als die besparingen worden doorgevoerd", aldus Cielen.

Vooraan lopen BV’s met een groot spandoek met de boodschap “We laten de VRT niet los”. Onder meer Acteurs Ben Rottiers en Daan Hugaert, actrice Marleen Merckx en Sven Pichal van Radio 2 leiden de betoging.

De deelnemers wandelen via het Meiserplein, de Leuvensesteenweg, het Madouplein, Kruidtuin en de Pachecolaan naar het Martelaarsplein. Daar hopen ze rond 16.30 uur aan te komen. Op het plein en aan het kabinet van Jambon staan twee podia. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle ontvangt rond 18 uur, aan het einde van het evenement, een delegatie van het personeel om te luisteren naar hun grieven.