Optimisme kwam zoals gevreesd te vroeg: “Modellen voorspellen piek begin april” ADN

26 maart 2020

11u56 178 De piek van de corona-epidemie in ons land zal mogelijk begin april bereikt worden. Dat hebben de interfederale woordvoerders, Steven Van Gucht en Emmanuel André, gezegd tijdens de dagelijkse persconferentie over Covid-19.

De cijfers van de afgelopen 24 uur tonen een sterke stijging van het aantal besmettingen. Er werden 1.298 nieuwe besmettingen vastgesteld, een verdubbeling van het aantal een dag eerder.



Steeds meer mensen komen ook in het ziekenhuis terecht: gisteren werden 536 nieuwe patiënten opgenomen. Van de patiënten die gehospitaliseerd zijn, liggen 605 mensen op intensieve zorgen, een stijging met 131 op 24 uur. Er moeten 420 patiënten worden beademd, een toename van 98 personen. Ook het aantal sterfgevallen is gestegen, met 42 nieuwe doden. Lees hier meer.

Voorzichtig o ptimisme

Eerder was er voorzichtig optimisme in ons land, want voor gisteren nam al twee dagen op rij het aantal nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis minder snel toe. “Lichtjes bemoedigend”, noemde viroloog Steven Van Gucht dat toen. “Als deze trend zich voortzet, komt de piek wellicht in zicht.” Hij waarschuwde tegelijkertijd wel dat het te vroeg was om conclusies te trekken.



Nu is duidelijk dat we nog in een stijgende fase zitten. “Het aantal bevestigde gevallen neemt toe, het aantal hospitaliseringen neemt nog steeds toe. Dus we hebben die langverwachte piek nog niet bereikt”, aldus Van Gucht.

“Het was hoopgevend, maar te vroeg”, liet hij gisteren ook al optekenen.

Hebben we onze contacten gereduceerd met meer dan 50 procent, kan de piek wat vroeger vallen. Is dat minder dan 50 procent, dan zal die wat later vallen en duurt de uitbraak ook langer Viroloog Steven Van Gucht

Later, vroeger, langer

Er komt waarschijnlijk nog enkele dagen slecht nieuws aan, met alsmaar stijgende cijfers. "Wanneer we de piek kunnen verwachten, hangt natuurlijk heel hard af van de evolutie van de cijfers", legt de viroloog uit. "De modellen die wij volgen, voorspellen dat we een piek mogen verwachten ergens rond begin april.”

Dat is het meest gunstige scenario. De voorspelling gaat er ook vanuit dat iedereen zijn contacten heeft gehalveerd. "Maar we weten niet zeker met hoeveel procent we onze contacten gereduceerd hebben", zegt Van Gucht. "Als dat meer dan 50 procent is, kan die piek wat vroeger vallen, is dat minder dan 50 procent, dan zal die wat later vallen en duurt de uitbraak ook langer.”

Het is geen tijd om creatief met de maatregelen aan de slag te gaan. Respecteer ze, het gaat om de volksgezondheid

Moeilijke weken nadien

Van Gucht benadrukt ook dat eens de piek bereikt is, we nog maar aan de helft van de uitbraak zitten. "Er gaan dan nog een aantal heel moeilijke weken volgen.”

De experts beklemtonen opnieuw het belang van de maatregelen: “Het is geen tijd om er creatief mee aan de slag te gaan. Respecteer ze, het gaat om de volksgezondheid”. Hoe beter de maatregelen worden opgevolgd, hoe minder lang ze zullen duren, benadrukken ze.

