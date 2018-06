Optima-curatoren willen vennootschap Piqueur failliet verklaren: ex-topman riskeert villa's en bezittingen te verliezen TTR

19 juni 2018

17u18

Imaco, de managementvennootschap van voormalig Optima-baas Jeroen Piqueur, krijgt geen bescherming tegen haar schuldeisers. Dat heeft de rechtbank van koophandel van Gent beslist. Indien Piqueur geen beroep aantekent, wordt Imaco volgende week mogelijk failliet verklaard. "We gaan proberen om de schuld van Imaco aan het faillissement van Optima te recupereren", zegt Optima-curator Hans De Meyer. "Het instrument dat ons het meeste vertrouwen schenkt, is het faillissement"

Imaco beheerde het privépatrimonium van Piqueur: zijn villa's, kunstverzameling en andere bezittingen, maar kwam in de problemen nadat de baas van Optima geen facturen meer kon uitschrijven aan zijn teloorgegane bank of andere cliënten. Het bedrijf vroeg bescherming aan tegen zijn schuldeisers, maar de daarvoor nodige WCO-procedure is vandaag door de rechtbank van koophandel geweigerd.

Indien het faillissement wordt doorgetrokken kunnen de curatoren van Optima Bank aanspraak maken op de villa's van de familie Piqueur en andere waardevolle bezittingen die hij in zijn managementvennootschap onderbracht. Maar de curatoren geven ook aan dat het betreffende bedrag, zowat 800.000 euro, een relatief klein aandeel is van de totale schuldenput bij Optima.

"We moeten nog enkele miljoenen vinden om de put dicht te rijden", klinkt het. "We hebben zowat 85 miljoen gerealiseerd maar dat is niet voldoende. Bevoorrechte schuldeisers zullen betaald worden. De niet-bevoorrechte maken ook aanspraak op een deel, maar het is nog niet duidelijk hoeveel. Maar we streven naar het maximum", klinkt het nog.