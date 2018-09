Opstootje tussen Gents gemeenteraadslid (N-VA) en sp.a-schepen in stadhuis: "Hij viel me fysiek aan" EDG

Bron: Eigen berichtgeving 25 Het Gentse gemeenteraadslid Ömer Faruk Demircioglu (N-VA) zou vanavond tot tweemaal toe schepen Resul Tapmaz van sp.a hebben aangevallen en bedreigd. Er raakte niemand gewond, maar de politie kwam wel ter plaatse. Demircioglu werd niet opgepakt, maar moet zich wel nog op het politiekantoor aanbieden.

Ömer Faruk Demircioglu, gemeenteraadslid voor N-VA in Gent, zou in een discussie verwikkeld geraakt zijn over het toelaten van boerkinis door de stad. Het incident startte in de keuken van het stadhuis. “Ik was een glas water gaan halen en raakte in een discussie verwikkeld over de boerkini's”, legt schepen Resul Tapmaz (SP.a) uit. “Het ontaardde en ik kreeg verwensingen naar het hoofd, mijn familie werd er bij gesleurd en hij uitte bedreigingen. Hij viel me ook fysiek aan.”

In de pacificatiezaal ging de discussie verder en viel Demircioglu de schepen nog eens aan. Een derde Turks gemeenteraadslid, Mehmet Karanfil (Open VLD) kwam de kemphanen uit elkaar halen. Niemand raakte gewond. Desondanks werd de politie er bij gehaald. Demircioglu werd niet opgepakt maar moet zich wel op het politiekantoor aanbieden.

Het was al het tweede incident met Demircioglu op twee dagen tijd. Maandag verstoorde hij de gemeenteraad al door zijn gsm weg te gooien en kwaad op te stappen net toen Elke Sleurs het standpunt over de boerkini's uit de doeken aan het doen was. Naar verluidt staat het N-VA-gemeenteraadslid zwaar onder druk van zijn achterban. Hij werd op Turkse websites hard aangepakt over het standpunt van zijn partij.