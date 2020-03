Opstootje in tegenbetoging tijdens toespraak Erdogan in Brussel kv

09 maart 2020

19u54

Bron: Belga 1 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vanavond tijdens zijn bezoek aan Brussel de NAVO om "concrete steun" gevraagd in het conflict in Syrië. Dat zei hij na zijn ontmoeting met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Erdogan wees erop dat de grens van Turkije met Syrië ook de zuidoostelijke grens van de NAVO is. Voor het overleg ging Erdogan langs op de Turkse ambassade in Brussel, waar hij zijn aanhangers toesprak. Bij een tegenbetoging aan het Schumanplein kwam het tot schermutselingen tussen voor- en tegenstanders.

Aan de Turkse ambassade op de Kunstlaan in Brussel kwam vanaf 16 uur een tweehonderdtal aanhangers van president Erdogan samen. Bij zijn aankomst nam de Turkse leider de tijd om zijn voorstanders toe te spreken. De aanwezigen scandeerden zijn naam en zwaaiden trots met Turkse vlaggen.

Een ander geluid was te horen bij de tegenbetoging in de buurt van het Schumanplein. De tegenstanders van Erdogan scandeerden er slogans als “Erdogan terrorist”, “Erdogan dictator”, “Gisteren Hitler, vandaag Erdogan” en “Laat de politieke gevangenen in Turkije vrij”. De tegenbetoging werd georganiseerd door de Koerdische gemeenschap van België NavBel en het extreemlinkse DHKP-C. De Belgisch-Turkse activist Bahar Kimyongür was ook aanwezig.



Op de tegenbetoging, waar de manifestanten achter een barrière moesten plaatsnemen, kwam het tot een gegeven moment toch tot een schermutseling. Een aanhanger van Erdogan kwam er provoceren door de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan een terrorist te noemen. Daarop brak een gevecht uit met enkele tegenstanders van Erdogan, maar de politie kon snel tussenkomen.

Hulp van NAVO?

Bij de NAVO stelde Erdogan vandaag dat Europa “niet de luxe” heeft om de situatie in het land dat al jaren geteisterd wordt door een burgeroorlog, te negeren. De Turkse president liet ook niet na erop te wijzen dat Turkije al 3,6 miljoen vluchtelingen op zijn grondgebied heeft opgenomen.

Volgens diplomaten heeft Turkije onlangs een lijst met tien eisen aan de NAVO opgesteld. Op de lijst staat onder meer een vraag naar meer luchtverdediging aan de Turks-Syrische grens, meer verkenningsvliegtuigen en meer schepen in het oosten van de Middellandse Zee. Daarnaast dringt Ankara ook aan op de inzet van drones.

NAVO bezorgd om situatie aan Turks-Griekse grens

Stoltenberg maakte na de ontmoeting met Erdogan duidelijk dat het bondgenootschap Turkije al sterk steunt, en dat wordt nagegaan hoe er nog meer gedaan kan worden. Stoltenberg uitte ook zijn bezorgdheid uit over de “serieuze situatie” aan de Turks-Griekse grens. Het probleem van de duizenden mensen die daar verblijven, vereist een gemeenschappelijke oplossing, aldus Stoltenberg. Hij verwelkomde dan ook dat Erdogan vanavond rond de tafel zit met Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU-president Charles Michel.

De voorbije weken kende het conflict in het noordoosten van Syrië, in Idlib, een zware escalatie. Eind februari kwamen 34 Turkse soldaten om bij een luchtaanval waarvoor, volgens Ankara, de Syrische luchtmacht verantwoordelijk was. Vorige week sloten Erdogan en zijn Russische collega Vladimir Poetin alsnog een akkoord over een staakt-het-vuren in Idlib. Dat lijkt gerespecteerd te worden, maar is broos.