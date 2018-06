Opstand in gevangenis van Lantin avh

17 juni 2018

17u22

17 juni 2018

17u22

In de gevangenis van Lantin, bij Luik, hebben verscheidene gedetineerden gisteravond geweigerd om naar hun cellen terug te keren. De ordediensten moesten ingrijpen. Pas om middernacht was het opnieuw kalm in Lantin, meldt de lokale politie vandaag.

Gisteren omstreeks 18 uur weigerden 27 gedetineerden om van de binnenplaats opnieuw naar de cellen terug te keren. Daarop werd de politie ingeschakeld. Meerdere agenten van de omliggende politiezones kwamen ter plaatse. Na overleg gingen sommige gevangenen dan toch terug, anderen bleven zich verzetten.

Uiteindelijk greep de politie in. Twee gedetineerden liepen daarbij verwondingen op. Meerdere arrestaties werden verricht. Pas tegen het einde van de avond was de opstand voorbij. Om middernacht was het opnieuw rustig in de gevangenis van Lantin.