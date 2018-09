Opsporingsbericht: wie herkent jonge gewapende overvallers Brussel? Redactie

04 september 2018

10u55

Bron: Federale Politie 17 Op zaterdag 2 december 2017 pleegden in Brussel 3 mannen een gewapende overval op een winkel in de Doornikstraat. De politie verspreidt nu een opsporingsbericht.

De drie jongemannen gingen die avond de winkel binnen rond 22u10. Meteen bedreigde één van de daders de bediende. Hij richtte een wapen naar de vrouw en hield dat ook vlak tegen haar hoofd. Meermaals eiste hij de inhoud van de kassa. Omdat dit niet snel genoeg gebeurde, sloeg de dader daarop de kassa stuk met het wapen. De overvallers gingen er uiteindelijk vandoor met alcohol, sigaretten en de inhoud van de kassa. Ze namen de vlucht richting het Rouppeplein. Korte tijd voor de overval werden de drie daders gefilmd in het metrostation “Anneessens”.

Hebt u meer informatie over dit feit? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.



De gewapende dader is tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1m80 groot. Hij is mager gebouwd en heeft een fijn gezicht. Hij droeg een zwarte broek en een donsjas met kap.

De tweede dader is eveneens tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1m75 groot en heeft een fijne snor. Hij droeg een lichtgrijze trainingsbroek, een lichtgrijze sweater met kap en een zwarte donsjas.

De derde dader is ook tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1m70 groot. Hij droeg een zwarte sportbroek en een lichtgrijze sweater met kap van het merk “Jack & Jones” met als opschrift “CORE DENIM”.