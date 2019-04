Opsporingsbericht: wie heeft Freddy Vanroy (60) gezien? HAA

19 april 2019

15u47

Bron: Belga 0 De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Freddy Vanroy. De 60-jarige man uit Halle werd woensdag voor het laatst gezien in Blankenberge en is sindsdien vermist.

Afgelopen woensdag omstreeks 18.05 uur werd Freddy Vanroy voor het laatst gezien in het treinstation van Blankenberge. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man.

Freddy is ongeveer 1,70 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft kort bruin haar en is kalend. De zestiger heeft bruine ogen en draagt een bril.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lichtblauwe jeans, een blauwe sweater met een horizontale witte en rode streep over de borst en bruine schoenen met witte zolen.

Heeft u Freddy Vanroy nog gezien of weet u waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of via dit antwoordformulier.