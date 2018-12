Opsporingsbericht: wie heeft Fabrice (34) uit Neder-Over-Heembeek gezien? avh

11 december 2018

17u18

Bron: Federale politie 0 Op zaterdag 8 december omstreeks 3 uur werd de 34-jarige Fabrice Bomal voor het laatst gezien in de Heembeekstraat in Neder-Over-Heembeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Fabrice is 1m85 groot en atletisch gebouwd. Hij heeft kort bruin haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere jeansbroek, een grijze pull, een zwarte jas van het merk Superdry en zwarte schoenen van het merk Lacoste.

Heb je meer informatie over deze verdwijning, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Je kan ook reageren via dit e-mailadres: opsporingen@police.belgium.eu.