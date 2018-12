Opsporingsbericht: wie heeft de 35-jarige Yannick Antheunis gezien? TT

28 december 2018

17u27

Bron: Federale Politie 2 De politie heeft op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen een opsporingsbericht verspreid voor de 35-jarige Yannick Antheunis uit Gentbrugge.

Op dinsdag 25 december 2018 rond 1 uur ‘s nachts werd de 35-jarige Yannick Antheunis voor het laatst gezien in Gentbrugge. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, zegt de politie.

Yannick is 1,75 meter lang en fors gebouwd. Hij heeft bruine ogen en kort bruin haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans, een geruit hemd, een blauwe sjaal, een zwarte muts en zwarte bottines met fluo veters.

Wie meer informatie heeft over Yannick, kan gratis contact opnemen met de federale politie via het nummer 0800 30 300 of via het contactformulier op de website.