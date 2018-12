Opsporingsbericht: wie heeft Annie Meys (60) uit Antwerpen gezien? ttr

31 december 2018

14u04

Bron: federale politie 49 De 60-jarige Annie Meys verliet op zaterdag 29 december rond 17 uur haar woning in de Jos Van Eyndestraat in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Heeft u Annie Meys gezien of weet u waar ze is? Neem dan contact op met de speurders.

Annie Meys is 1m64 lang en struis gebouwd. Ze heeft bruin haar tot op de schouders. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte jeansbroek, een lichtgrijze trui van het merk “Kappa”, een donkerbruine jas en bordeauxrode schoenen. Ze heeft een grijze trolley bij zich.

Heeft u Annie Meys gezien of weet u waar ze is? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.