Opsporingsbericht: vrouw vermist nadat ze in Sint-Pieters-Woluwe Chinees Nieuwjaar ging vieren ADN

25 februari 2018

15u49

Bron: Federale Politie 2 Op zaterdag 24 februari 2018 rond 21.30 uur verliet de 30-jarige VO Thi de gemeenschappelijke feestzaal op de Charles Thielemanslaan in Sint-Pieters-Woluwe, waar ze het Chinese Nieuwjaar vierde. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

VO Thi is van Vietnamese afkomst. Ze is 1m55 lang en slank gebouwd. Ze heeft kort zwart haar en draagt een paarse bril. Ze is autistisch en kan moeilijk communiceren. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een flitsende rose 'Bomber' jas over een beige ¾ jas, een witte muts met een pompon en blauwe stippen, een zwarte broek en zwarte schoenen.