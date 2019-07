Opsporingsbericht voor Gilles (18) die laatst gezien werd in Luik

09 juli 2019

Bron: Belga

Op verzoek van het Luikse parket en in samenwerking met Child Focus heeft de federale politie een opsporingsbericht verspreid voor de 18-jarige Gilles Hardenne. Hij werd gisteren omstreeks 11.55 uur voor het laatste gezien in de rue Saint-Gilles in Luik. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.