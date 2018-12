Opsporingsbericht: vijftiger uit Kortrijk vermist sinds vlak voor kerst ADN

26 december 2018

17u43

Bron: Federale Politie 668 Op maandag 24 december 2018 om 10.00 uur verliet de 51-jarige Peter Hanssens zijn woonplaats in de Gerard Davidstraat in Kortrijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hebt u Peter Hanssens of zijn voertuig nog gezien of weet u waar hij is? Neem dan contact op met de speurders.

Mijnheer Hanssens is 1m85 lang. Hij is struis gebouwd en heeft brede schouders. Hij heeft kort zwart-grijs haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een grijze broek, een grijze trui, een blauw hemd en een donkergrijze jas. Hij verplaatst zich met een grijze Ford Galaxy van bouwjaar 2014 en met nummerplaat 1-LKG-560.



Hebt u Peter Hanssens of zijn voertuig nog gezien of weet u waar hij is? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu. Aan Peter zelf wordt gevraagd een teken van leven te geven aan zijn naasten of aan de politie.