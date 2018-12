Opsporingsbericht: verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Oudergem, dertiger zwaargewond ADN

13 december 2018

14u37

Bron: Federale Politie 0 De politie verspreidt een opsporingsbericht na een ongeval met vluchtmisdrijf gisteren in Oudergem. Daarbij raakte een 37-jarige man zwaargewond. Bent u de bestuurder van de gevluchte wagen, was u getuige of weet u wie de eigenaar van de auto is? Neem dan contact op met de speurders.

Woensdag omstreeks 07.10 uur vond het ongeval met vluchtmisdrijf plaats, op de Beaulieulaan op het kruispunt met de A4 ( oprit E411 ) in Oudergem. Een 37 jarige man werd op een oversteekplaats voor voetgangers gegrepen door een zwarte BMW.

Het betrof een oud model van BMW en van het type 1 serie. Het voertuig had zwarte velgen of deze waren ontzettend vuil. De wagen heeft vermoedelijk schade aan de voorzijde van de motorkap.



In het kader van dit vluchtmisdrijf vragen de onderzoekers aan alle personen en garagisten die meer informatie hebben over dit ongeval om zich te melden bij de politie. Ook aan de bestuurder van de wagen wordt gevraagd om zich te melden.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.