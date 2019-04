Opsporingsbericht: Vanessa Aleksic (16) uit Luik vermist ttr

02 april 2019

18u16

Bron: belga 10 binnenland In Luik zijn de politie en Child Focus op zoek naar een 16-jarig meisje dat vermist is sinds gisteren. Dat melden het parket van Luik, de politie en Child Focus vandaag.

Op maandag 1 april verliet de 16-jarige Vanessa Aleksic tussen 7.30 en 8 uur haar woning in Luik om naar school te gaan. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Vanessa is 1,52 meter lang en mager. Ze heeft lang zwart haar en bruine ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een lange zwarte jurk en zwarte schoenen. Ze reist met het openbaar vervoer.



Iedereen die Vanessa Aleksic nog gezien heeft of weet waar zij verblijft, neemt best contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300 of via Child Focus op het nummer 116.000.