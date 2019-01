Opsporingsbericht: Stephan Matthijs (50) uit Aalst vermist avh

30 januari 2019

13u41 0 In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 januari 2019 verliet de 50-jarige Stephan Matthijs zijn woning op de Gentsesteenweg in Aalst. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Stephan is tussen 1m65 en 1m70 lang en normaal gebouwd. Hij heeft donker haar en draagt een bril. Hij verplaatst zich mogelijk op een zwarte herenfiets. Welke kledij hij droeg op het moment van zijn verdwijning is niet geweten.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.