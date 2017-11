Opsporingsbericht: Ritchy Feraille (33) uit Namen vermist avh

16u17

Bron: Federale Politie 4 Politie Ritchy Feraille Op dinsdag 21 november omstreeks 00.30 uur kwam de 33-jarige Ritchy Feraille aan bij de woning van zijn moeder in de Rue Georges Genot in Namen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Ritchy Feraille is 1m65 lang en normaal gebouwd. Hij heeft kortgeknipt donker haar en een korte baard. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een marineblauwe jas, een broek in velours, een bruine pull, een groene T-shirt, zwarte kousen en bruine baskets. Het is mogelijk dat hij een rode tent bij zich heeft van het merk Quechua.

Ritchy heeft ook medische zorgen nodig.

Hebt u Ritchy Feraille nog gezien of weet u waar hij is, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.