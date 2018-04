Opsporingsbericht: politie zoekt daders van gewapende overval op gokkantoor in Brussel ADN

12 april 2018

14u44 0 Op zaterdag 23 december 2017 omstreeks 19u10 pleegden vier gemaskerde daders een gewapende overval op een gokkantoor in de Emile Bochstaellaan in Brussel. De mannen bedreigden de klanten en gingen aan de haal met de inhoud van de kassa. Vervolgens namen zij de vlucht richting Molenbeek. De politie deelt vandaag een opsporingsbericht om de daders te kunnen vatten.

De eerste dader bedreigde de aanwezige klanten met een wapen. Hij droeg een lichtblauwe Adidas-training met witte strepen op de zijkanten van de jas en de broek.

De 2de dader maakte de kassa leeg. Hij droeg een zwarte vest met kap, een zwarte broek en handschoenen in drie kleuren (paars, rood en wit).

De 3de dader bedreigde de bediende en de klanten met pepperspray. Hij droeg een zwarte donsjas en een lichtgrijze broek.

De 4de dader hielp zijn kompaan om de kassa leeg te maken. Hij droeg een zwarte donsjas met kap en een zwarte trainingsbroek van het merk Adidas.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.