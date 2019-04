Opsporingsbericht: politie zoekt daders van diefstal met smoes over ongeval in Dilbeek ADN

03 april 2019

16u30

Bron: Federale Politie 0 Op dinsdag 26 februari 2019 rond kwart voor 12 ‘s middags werd door twee daders een diefstal met list gepleegd in de Kasteellaan in Dilbeek. De politie verspreidt nu een tekening van één van de verdachten in de hoop ze te kunnen klissen.

Een van de daders spreekt een oudere dame in haar voortuin aan en zegt dat haar zoon zich in het politiecommissariaat bevindt na een verkeersongeval. De dader vraagt geld om zo de verzekering in orde te brengen. Het slachtoffer gaat het geld halen, alleen denkt ze. Maar een van de daders volgt haar en steelt al haar geld.

De eerste dader is tussen 45 en 50 jaar oud en sprak Frans. Hij is tussen 1m70 en 1m75 lang, heeft een getaande huidskleur, een baard en donker haar. De tweede dader is slank gebouwd en heeft grijs haar. De mannen verplaatsten zich in een witte auto.



Hebt u meer informatie over dit feit? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.