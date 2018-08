Opsporingsbericht: Octave Sabbe (86) uit Harelbeke vermist Redactie

28 augustus 2018

18u49

Bron: Federale politie 0 Op dinsdag 28 augustus 2018 omstreeks 08u00 verliet de 86-jarige Octave SABBE te voet zijn woning in de Iepersestraat in Harelbeke. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Octave is ongeveer 1m70 lang en slank gebouwd. Hij heeft grijs haar en draagt een snor.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lichtgrijze broek, een donkerblauw hemd, bordeaux kousen en zwarte schoenen.

Hij droeg eveneens een gouden ketting met kruisje.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via email: opsporingen@police.belgium.eu