Opsporingsbericht: Marie-Fleur Valckx (19) uit Herentals vermist KVE

05 januari 2019

17u24

Bron: Federale Politie 0 Op vrijdag 4 januari 2019 tussen 04:30 en 07:30 uur verliet de 19-jarige Marie-Fleur Valckx haar woning gelegen in Gareelmakersstraat in Herentals. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Marie-Fleur is ongeveer 1m55 lang en tenger gebouwd. Ze heeft kort bruin haar en een neuspiercing. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze vermoedelijk een zwart-roze jas.

Aan Marie-Fleur wordt gevraagd contact op te nemen met haar familie en haar naasten om hen te gerust te stellen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via email: opsporingen@police.belgium.eu